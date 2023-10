Borrell: Dôvera medzi Čínou a EÚ je narušená, musíme ju obnoviť

Peking 13. októbra (TASR) - Vzájomná dôvera medzi EÚ a Čínou je narušená a obe strany ju musia opäť vybudovať, vyhlásil počas piatkovej návštevy Číny šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dôvera je základom akéhokoľvek ľudského vzťahu. Naša vzájomná dôvera sa narušila," povedal Borrell v prejave na Pekinskej univerzite. Dodal, že "sa neobnoví sama" a "musíme ju opäť vybudovať".



Šéf diplomacie sa najprv v Šanghaji stretol so zástupcami európskych firiem, s ktorými sa rozprával o hospodárskych a obchodných výzvach. Zdôraznil, že obchodná nerovnováha medzi EÚ a Čínou "nie je len kvantitatívna, ale aj kvalitatívna... a ovplyvňuje tiež odvetvia, v ktorých máme komparatívnu výhodu". Ako pokračoval, problém nie je iba v rozdielnej produktivite, ale je to aj "dôsledok pretrvávajúcich ťažkostí európskych spoločností dostať sa na čínsky trh".



Borrell pricestoval na návštevu Číny vo štvrtok s cieľom znížiť napätie vo vzťahoch s týmto najväčším obchodným partnerom EÚ. V Číne má ostať do soboty. Jeho návšteva je súčasťou série bilaterálnych schôdzok na vysokej úrovni, ktorá má vyvrcholiť ešte tento rok summitom EÚ a Číny.



Návšteva sa koná necelý týždeň od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Borrell už začiatkom tohto týždňa v reakcii na situáciu v Izraeli a palestínskych územiach zorganizoval mimoriadne rokovanie Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré sa konalo v utorok v Ománe. Čína vyzvala obe strany na prímerie.