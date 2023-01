Borrell dúfa, že EÚ sa dohodne na ďalšom balíku pomoci pre Ukrajinu

Brusel 23. januára (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell dúfa, že členské krajiny počas pondelkového stretnutia ministrov zahraničných vecí schvália ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pri príchode na stretnutie Borrell vyjadril nádej, že 27 členských krajín Európskej únie sa dohodne na spomínanej finančnej čiastke, ktorá je súčasťou Európskeho mierového nástroja (EPF).



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí ani vláda sa pritom nevyjadrili k minulotýždňovým správam, že Budapešť schválenie tejto pomoci pred pondelkovým stretnutím blokuje, píše Reuters.



Európske krajiny pracujú aj na desiatom balíku sankcií, ktorý by mal byť uvalený budúci týždeň na Rusko za rozpútanie vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali nemenované diplomatické zdroje. Neočakáva sa však, že by v tejto súvislosti mali byť v pondelok prijaté akékoľvek rozhodnutia.



Ministri však majú v pondelok rokovať o použití zmrazených ruských aktív na obnovu Ukrajiny a zahŕňajú aj rezervy Ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliónov eur.



Očakáva sa tiež, že šéfovia diplomacií EÚ pridajú na iránsky sankčný zoznam ďalších jednotlivcov pre porušovanie ľudských práv. Borrell v tejto súvislosti uviedol, že EÚ až do rozhodnutia súdov nemôže označiť iránskej revolučné gardy za teroristický subjekt.