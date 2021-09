Borrell: EÚ chce obnoviť svoju prítomnosť v Kábule

Kranj 3. septembra (TASR) – Členské štáty Európskej únie sa zhodli na obnovení spoločnej prítomnosti v afganskom hlavnom meste Kábul, ak to umožní bezpečnostná situácia v krajine, ktorú ovláda militantné hnutie Taliban. Uviedol to v piatok predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, píše agentúra AFP.



„Rozhodli sme sa spolupracovať v rámci koordinácie našich kontaktov s členmi Talibanu - vrátane spoločnej prítomnosti EÚ v Kábule... ak budú splnené bezpečnostné podmienky," povedal Borrell po stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Slovinsku.



Šéf európskej diplomacie podľa agentúry Reuters zdôraznil, že to, že EÚ bude za prísnych podmienok udržiavať kontakty s Talibanom, neznamená, že euroblok uzná novú afganskú vládu. Jej zloženie má islamistické hnutie ohlásiť zrejme v sobotu.



„Ak chceme poskytnúť podporu afganskému obyvateľstvu, budeme musieť byť v kontakte s vládou v Afganistane, čo neznamená jej uznanie. Ide o operatívny kontakt," priblížil Borrell na tlačovej konferencii.



Rozsah vzájomných kontaktov EÚ s predstaviteľmi afganskej vlády bude záležať od správania sa tamojšieho vedenia, doplnil. Pôjde napríklad o to, aby sa Afganistan nestal „základňou pre export terorizmu do iných krajín" a aby rešpektoval ľudské práva, právny štát a médiá. V krajine bude musieť podľa slov Borrella takisto vzniknúť inkluzívna dočasná vláda a nevyhnutný je i slobodný prístup k humanitárnej pomoci a umožnenie cudzincom a ohrozeným Afgancom opustiť krajinu.



EÚ sa tiež bude zasadzovať o vznik „regionálnej politickej platformy", ktorú by chcela vytvoriť s krajinami susediacimi s Afganistanom. Podľa Borrella by takáto platforma mohla pomôcť stabilizovať situáciu v Afganistane, píše AFP.