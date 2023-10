Borrell: EÚ chce rozšíriť námornú misiu proti prevádzačom až k Tunisku

Granada 6. októbra (TASR) – EÚ zvažuje rozšírenie námornej misie v Stredozemnom mori s cieľom znížiť počet lodí s migrantmi vyrážajúcimi z Tuniska. V piatok to vyhlásil vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Aktuálnym cieľom operácie Irini je monitorovanie zbrojného embarga uvaleného na Líbyu, jej členovia však zároveň zbierajú informácie a prispievajú tak k boju proti prevádzačstvu. Borrell po príchode do španielskej Granady na stretnutie lídrov EÚ vyhlásil, že misia by v tomto smere mohla postupovať efektívnejšie, ak by lode a lietadlá, ktoré sa na nej zúčastňujú, mohli zasahovať v tuniských vodách, muselo by sa to však diať so súhlasom Tuniska.



Šéf diplomacie EÚ chce návrh prebrať s Tuniskom ešte tento rok, hoci nie je jasné, či ho podporia všetky krajiny Únie. Je tiež nepravdepodobné, že by Borrell v blízkej budúcnosti získal súhlas Tuniska, pretože krajina nedávno obvinila EÚ z nedodržiavania dohody o finančnej podpore.



Brusel v júli ponúkol Tunisu finančnú pomoc takmer do výšky jednej miliardy eur, ktorú by krajina mala čiastočne využiť na zníženie počtu migrantov odchádzajúcich z jej územia do EÚ.



Tunisko však tento týždeň odmietlo návrh finančnej pomoci od Európskej únie, ktorá koncom septembra oznámila, že mu poskytne 127 miliónov eur na riešenie problému nelegálnej migrácie a stabilizáciu rozpočtu. "Tunisko a jeho obyvatelia nestoja o ľútosť, zvlášť, keď je vyjadrená neúctivo," povedal tuniský prezident Kajs Saíd v pondelok na stretnutí s tuniským ministrom zahraničných vecí Nabílom Ammárom.