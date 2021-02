Borrell: EÚ chce zachovať Arktídu ako oblasť mierovej spolupráce

Brusel 3. februára (TASR) - Európska únia zintenzívni svoje úsilie o zachovanie Arktídy ako oblasti mierovej spolupráce. Uviedol to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas videokonferencie o hraniciach Arktídy, ktorú hosťovalo nórske mesto Tromsö.



Borrell spresnil, že politika EÚ v oblasti Arktídy je zameraná na spomalenie účinkov klimatických zmien a podporu udržateľného rozvoja tohto regiónu v prospech budúcich generácií obyvateľov Arktídy vrátane domorodého obyvateľstva.



"Európska únia je prítomná v Arktíde a máme v tejto oblasti svoje strategické aj každodenné záujmy," upozornil Borrell.



Podľa jeho vyjadrenia, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia (EK), budú tieto ciele základom aktualizovanej politiky EÚ pre Arktídu. Tá by mala byť prijatá koncom roku 2021.



"Európska únia chce v spolupráci so svojimi partnermi dosiahnuť pevnú rovnováhu medzi potrebou prevencie a ochrany životného prostredia, zdrojov a kultúry a túžbou využívať a ekonomicky rozvíjať arktické oblasti a ich zdroje v prospech miestnych obyvateľov a v prospech prechodu na zelenú spoločnosť," uviedol Borrell vo svojom prejave a dodal, že Arktída je "exemplárnym príkladom potreby mnohostrannej spolupráce".



Šéf európskej diplomacie upozornil na skutočnosť, že v tejto oblasti je silná konkurencia ohľadom prírodných zdrojov, a priznal, že väčšina napätia v Arktíde súvisí s globálnou geopolitickou situáciou. Zároveň však pripomenul, že hoci sú arktické bezpečnostné otázky dôležité, treba ich vnímať v širších súvislostiach.



Na konferencii, ktorá sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 konala online, sa zúčastnilo okolo 2000 zainteresovaných aktérov z celého sveta vrátane zástupcov vlád, mimovládnych organizácií, súkromných podnikov, predstaviteľov univerzít a vedeckej obce, ale aj reprezentantov skupín pôvodného obyvateľstva arktickej oblasti.