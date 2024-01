Borrell: EÚ dodá Ukrajine do marca len polovicu sľúbenej munície

Brusel 31. januára (TASR) - Európska únia nesplní svoj záväzok dodať Ukrajine milión kusov delostreleckej munície do marca 2024. Oznámil to v stredu šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, podľa ktorého Únia dodá Ukrajine v stanovenom časovom horizonte približne polovicu sľúbenej munície. TASR prevzala správu z agentúr AFP a DPA.



Borrell očakáva, že krajiny EÚ dodajú na Ukrajinu do marca na základe záväzku z minulého roka 524.000 kusov delostreleckej munície, čo je iba 52 percent stanoveného cieľa.



Šéf diplomacie však trval na tom, že EÚ do konca tohto roka nakoniec dodá Ukrajine viac ako milión delostreleckých granátov, keďže obranný priemysel eurobloku naďalej zvyšuje výrobu munície.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na konci novembra 2023 informoval, že Kyjev dostal od EÚ približne 300.000 kusov delostreleckej munície zo sľúbeného milióna.