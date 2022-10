Borrell: EÚ hľadá dôkaz o zapojení Iránu do vojny na Ukrajine

Luxemburg 17. októbra (TASR) - Európska únia sa snaží získať konkrétny dôkaz akéhokoľvek zapojenia Iránu do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell pri príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Budeme hľadať konkrétny dôkaz o účasti (Iránu v vojne na Ukrajine)," uviedol Borrell s tým, že na pondelkovom zasadnutí sa zúčastní i ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



EÚ by sa mohla v tejto súvislosti rozhodnúť na Irán uvaliť nové sankcie, uviedli pre Reuters dvaja nemenovaní európski diplomati. Konkrétne rozhodnutie sa však neočakáva už na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.



Irán pritom v pondelok znovu poprel dodávky dronov Rusku. "Zverejnené správy o tom, že Irán poskytuje Rusku drony pramenia z politických ambícií a šíria ich západné zdroje. Zbrane sme nedodali ani jednej zo strán konfliktu," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



Ukrajina v posledných týždňoch opakovane obvinila Rusko, že útočí na iránskymi dronmi Šáhid-136. Kamikadze drony mali v pondelok ráno útočiť aj v Kyjeve.



"Iránske drony sú údajne teraz používané na útoky v centre Kyjeva. Je to ukrutné," uviedol dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod pred stretnutím v Luxemburgu. Podľa Kofoda musí EÚ v tejto súvislosti prijať konkrétne kroky.