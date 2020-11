Borrell: EÚ je ochotná budovať s USA silné transatlantické partnerstvo

Brusel 4. novembra (TASR) - Európska únia je pripravená pokračovať v budovaní silného transatlantického partnerstva bez ohľadu na to, kto zvíťazí v amerických prezidentských voľbách. Uviedol to v stredu vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.



Šéf európskej diplomacie na svojom účte na Twitteri uviedol, že americkí voliči "už prehovorili", a dodal, že Únia čaká na výsledok volieb.



"Zatiaľ čo čakáme na výsledok volieb, EÚ je aj naďalej ochotná budovať silné transatlantické partnerstvo založené na našich spoločných hodnotách a histórii," odkázal Borrell cez Twitter.



V podobnom duchu sa v utorok večer, po skončení videokonferencie ministrov financií eurozóny, vyjadril aj predseda Euroskupiny Paschal Donohoe, keď na tlačovej konferencii ubezpečil, že EÚ je pripravená spolupracovať s budúcim prezidentom USA bez ohľadu na to, kto bude budúcim obyvateľom Bieleho domu.



Donohoe zároveň zdôraznil odolnosť amerických inštitúcií na politické zmeny a dodal, že vzťahy medzi Washingtonom a Bruselom "sú a budú aj naďalej veľmi dôležité", pretože sa zakladajú nielen na obchode, ale aj na "hodnotách a mnohých kultúrnych a cestovných väzbách" medzi obyvateľmi oboch kontinentov.



Predseda Európskej rady Charles Michel už v utorok večer na svojom účte na Twitteri predpovedal "nepredvídateľnú" volebnú noc v USA a zdôraznil, že "je dôležitý čas na zamyslenie". "Je to dôležitý čas na zamyslenie sa nad našim transatlantickým prepojením a nad hodnotami, ktoré má spoločné EÚ s USA," odkázal Michel.



