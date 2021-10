Borrell: EÚ je pripravená prijať ďalšie sankcie voči Bielorusku

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska únia je pripravená uvaliť sankcie na bieloruskú štátnu leteckú spoločnosť Belavia s cieľom zastaviť nelegálnu migráciu do EÚ. Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell, píše agentúra AFP.



"Sme pripravení implementovať sankcie voči štátnej (leteckej) spoločnosti Bieloruska," povedal Borrell po stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Luxemburgu.



V tejto súvislosti označil za "neprijateľné" využívanie migrantov na politické ciele, uviedla agentúra AP.



EÚ obviňuje bieloruských predstaviteľov a tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka, že organizujú lety migrantov z krízových regiónov Blízkeho východu a Afriky do Minska, odkiaľ ich posielajú k hraniciam eurobloku.



Podľa EÚ ide o odvetu za predchádzajúce európske sankcie zavedené v reakcii na násilné potlačenie protivládnych protestov v Bielorusku.



EÚ od sporných volieb z augusta minulého roka zaviedla sankcie na kľúčové odvetvia bieloruskej ekonomiky, ako aj na viacerých tamojších činiteľov vrátane samotného Lukašenka a jeho synov.



Ďalší pripravovaný balík sankcií voči bieloruským predstaviteľom zodpovedným za porušovanie ľudských práv a migračnú krízu na hraniciach s Poľskom a ďalšími krajinami avizoval v pondelok i námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz.



"Zhodli sme sa, že reakcia je nevyhnutná," citovala jeho slová agentúra PAP. "Je to reakcia na samotný bieloruský režim. Bolo prijaté rozhodnutie spustiť konanie v kontexte piateho balíka sankcií. Tie sa budú vzťahovať na určitých predstaviteľov, ľudí zodpovedných za túto krízu, ale aj za nedodržiavanie ľudských práv," priblížil.



Przydacz na stretnutí šéfov diplomacie členských štátov EÚ prezentoval rozsiahlu správu o situácii na hraniciach s Bieloruskom, ako aj o príčinách tamojšej migračnej krízy a Lukašenkových politických cieľoch.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas nazval Lukašenka "bosom štátom organizovaného kruhu pašerákov ľudí". "Nie sme viac ochotní sledovať spoločnosti, ako napríklad aerolínie, ktoré zarábajú na privážaní utečencov," povedal. "Potrebujeme sankcie, ktoré zdôraznia, že to už nemôžeme tolerovať," dodal.