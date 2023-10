Borrell: EÚ je proti úplnej blokáde pásma Gazy

Maskat 10. októbra (TASR) – Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ vyzvali v utorok Izrael, aby neprerušoval dodávky vody, potravín a elektriny do pásma Gazy. Apelovali zároveň na humanitárne koridory pre ľudí, ktorí sa z pásma snažia utiecť. Uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Po mimoriadnom zasadnutí ministrov zvolanom v súvislosti s útokom palestínskych militantov na Izrael Borrell tiež povedal, že prevažná väčšina štátov EÚ je proti dočasnému zastaveniu pomoci pre Palestínsku samosprávu.



Ministri poukázali na potrebu "dodržiavať medzinárodné a humanitárne právo, a to znamená neblokovanie vody, potravín a elektriny pre civilné obyvateľstvo Gazy," uviedol Borrell. Zdôraznil, že Izrael má právo brániť sa, niektoré jeho rozhodnutia sú však v rozpore s medzinárodným právom.



Zastavenie platieb pomoci pre Palestínčanov podľa Borrella podporujú len "dve alebo tri" krajiny Únie, ktoré nemenoval. Únia však podľa Európskej komisie preverí túto pomoc s cieľom zistiť, či časť financií nešla nepriamo Hamasu.



"Nie všetci Palestínčania sú teroristi," povedal Borrell. "Kolektívny trest proti všetkým Palestínčanom bude nespravodlivý a neosožný. Bude proti našim záujmom a proti záujmom mieru," doplnil.