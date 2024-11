Borrell: EÚ je znepokojená dodávkami kompletných zbraňových systémov

Brusel 18. novembra (TASR) - EÚ je znepokojená správami o tom, že Irán, Severná Kórea a Čína vyrábajú a dodávajú Rusku kompletné zbraňové systémy. V pondelok to vyhlásil šéf európskej diplomacie Josep Borrell po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Bez Iránu a Číny by Rusko nemohlo udržať svoje vojenské úsilie," vyhlásil Borrell. Upozornil, že úloha Číny je vo vojne na Ukrajine čoraz väčšia.



Portál Politico pripomína piatkové informácie nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa EÚ, že podľa spravodajských informácií sa v Číne nachádza továreň, ktorá vyrába vojenské drony pre Rusko.



Aj Irán patrí medzi podporovateľov Ruska vo vojenskom ťažení na Ukrajine a dodal mu tisícky samovražedných dronov. Moskvu podporuje aj Severná Kórea, ktorá ako prvá krajina vyslala do bojov jednotky pravidelnej armády po boku Moskvy. Podľa ukrajinských a západných predstaviteľov sú severokórejskí vojaci nasadení najmä v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť okupuje Ukrajina.