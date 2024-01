Borrell: EÚ je znepokojená vlnou násilia v Ekvádore

Brusel 10. januára (TASR) - Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell v stredu vyhlásil, že je "hlboko znepokojený" vlnou násilia, ktorá v týchto dňoch zasiahla Ekvádor. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Borrell zareagoval na násilie v Ekvádore, ktoré má spojitosť so zločineckými skupinami obchodujúcimi s drogami.



"Je to priamy útok proti demokracii a právnemu štátu", uviedol Borrell na sociálnej sieti X (predtým Twitter) v reakcii na bezprecedentnú bezpečnostnú krízu, ktorá v tejto latinskoamerickej krajine viedla k najmenej desiatim obetiam na životoch. Podľa jeho vyhlásenia EÚ stojí na strane obyvateľov a demokratických inštitúcií Ekvádoru a vyjadruje svoju solidaritu s obeťami násilia.



Tlačová agentúra AFP pripomenula, že ekvádorský prezident Daniel Noboa v utorok, po troch dňoch bezpečnostnej krízy, vyhlásil v krajine stav "vnútorného ozbrojeného konfliktu" a nariadil "neutralizáciu" zločineckých skupín zapojených do obchodovania s drogami.



Ide o zločinecké skupiny, ktoré sú dôležitými aktérmi v medzinárodnom obchode s drogami, pretože Ekvádor sa stal hlavným vývozným miestom pre kokaín vyrobený v susednom Peru a Kolumbii.



Obchod s kokaínom pôvodom z krajín Južnej Ameriky sa priamo týka aj Európy, ktorá sa podľa informácií Europolu stala najväčším drogovým trhom na svete a predbehla aj Spojené štáty. Európska komisia v októbri 2023 prijala plán na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam. Okrem iného počíta s vytvorením Európskej aliancie prístavov, cez ktoré sa dostávajú drogy zo zámoria na európsky trh.