Borrell: Mobilizujeme zdroje na pomoc Ukrajine s kybernetickým útokom

Brest/Kyjev 14. januára (TASR) - Európska únia mobilizuje "všetky svoje zdroje", aby pomohla Ukrajine, ktorá v noci na piatok čelila rozsiahlemu kybernetickému útoku na webové portály vládnych inštitúcií. V piatok to oznámil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, informovala agentúra AFP.



Borrell uviedol, že veľvyslanci členských krajín sa stretnú na naliehavom zasadnutí Politického a bezpečnostného výbor (PBV) EÚ a budú sa zaoberať útokom, ktorý je podľa jeho slov "hodný odsúdenia". Okrem toho bola tiež aktivovaná európska kybernetická jednotka rýchlej reakcie, uviedol Borrell popri neformálnom stretnutí šéfov diplomacie členských štátov EÚ.



"Mobilizujeme všetky naše zdroje, aby sme pomohli Ukrajine vysporiadať sa s takýmto typom kybernetického útoku," uviedol Borrell. Dodal, že všetky vlády krajín EÚ boli požiadané, aby v tejto súvislosti spolupracovali, a "to aj napriek tomu, že Ukrajina nie členom" bloku.



Šéf európskej diplomacie zároveň uviedol, že v súvislosti s útokom zatiaľ "nemožno na nikoho ukazovať prstom". "Viete si však predstaviť, kto to spravil," vyhlásil Borrell.



Hovorca ukrajinského rezortu diplomacie taktiež uviedol, že zatiaľ nemožno nikoho obviniť, ale v minulosti malo podobné útoky na svedomí Rusko, píše agentúra Reuters.



Počas kybernetického útoku na ukrajinské vládne portály, ku ktorému došlo v noci na piatok, bol na napadnuté servery umiestnený výhražný text. Ten varoval návštevníkov stránky, že ich údaje unikli a že sa majú "báť a očakávať to najhoršie".



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) medzičasom informovala, že podľa predbežných informácií neprišlo počas kybernetického útoku k úniku žiadnych osobných údajov. SBU zároveň uviedla, že sa začalo vyšetrovanie incidentu.