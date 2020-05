Borrell: EÚ musí mať pri výrobe liekov strategickú autonómiu

Brusel 6. mája (TASR) – Európa sa musí poučiť zo súčasnej zdravotnej krízy a vytvoriť si "strategickú autonómiu" v kľúčových odvetviach, akým je aj výroba liekov. To by zahŕňalo aj vytváranie vlastných zásob zdravotníckeho materiálu a zrejme aj premiestnenie výroby niektorých liekov, uviedol dnes šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v rozhovore pre viacero európskych denníkov.



"Nie je normálne, aby Európa nevyrábala ani gram paracetamolu a aby Čína sústredila 80 percent svetovej produkcie antibiotík," upozornil Borrell, ktorého citovala agentúra AFP.



Pripomenul, že až do vypuknutia súčasnej pandémie sa predpokladalo, že nezáleží na tom, kde sa lieky vyrábajú, lebo globálny trh môže zásobovať všetkých kedykoľvek a kdekoľvek na svete. "Ukázalo sa, že je to nepravdivé," skonštatoval Borrell.



Zdravotná kríza, ktorú spôsobilo šírenie nového koronavírusu, zvýšila v Európe dopyt po určitých liekoch a spôsobila prerušenie tradičných dodávateľských reťazcov.



Francúzsky Senát si nechal ešte v roku 2018 vypracovať správu, ktorá odhalila, že v súčasnosti 80 percent účinných látok používaných na výrobu liekov v EÚ pochádza z tretích krajín, z toho až 60 percent pripadá na Indiu a Čínu, pripomína AFP.



"Nehovorím, že každý by mal produkovať všetko vo svojej krajine (...), ale dodávateľský reťazec by mal byť kratší a prečo by nemali byť výrobné centrá bližšie k nám?" uviedol Borrell.



Takéto výrobné centrá na pokrytie európskych potrieb liekov by podľa neho mohli byť napríklad aj v Afrike.



Pandémia koronavírusu podľa Borrella upriamila pozornosť aj na potrebu vytvorenia vlastných strategických zásob zdravotníckych pomôcok. Šéf diplomacie EÚ to prirovnal k súčasným strategickým zásobám ropy.