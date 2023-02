Borrell: EÚ musí nájsť spôsoby, ako rýchlo poskytnúť Ukrajine tisíce n

Brusel 20. februára (TASR) - Európska únia musí nájsť spôsoby, ako rýchlo poskytnúť Ukrajine tisíce delostreleckých nábojov. Inak jej bude hroziť, že prehrá vojnu proti Rusku, varoval v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



"Pre ukrajinskú armádu je dnes najdôležitejšou, najnaliehavejšou vecou to, aby mala nepretržitú dodávku munície," povedal Borrell pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. "Ak v tomto zlyháme, naozaj to ohrozí výsledok vojny," dodal.



Borrell to povedal práve vo chvíľach, keď americký prezident Joe Biden nečakane navštívil Ukrajinu a stretol sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Spolu sa prechádzali v centre Kyjeva.



Šéf diplomacie EÚ uviedol, že ruské sily vypália denne na Ukrajine približne 50.000 delostreleckých nábojov a na rovnaký počet treba zvýšiť aj zásoby Ukrajiny. Podľa odhadov Ukrajina vypáli denne 6000 až 7000 delostreleckých nábojov a zatiaľ použila približne tretinu oproti Rusku.



Najviac potrebné sú delostrelecké náboje kalibru 155 milimetrov, zdôraznil Borrell.



Zbrojársky priemysel požaduje najmä dlhodobé objednávky, aby mohol rozšíriť výrobné linky. Rýchlo reagovať na okamžité zrýchlenie dodávok nedokáže.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg minulý týždeň povedal, že čas dodávok "munície veľkého kalibru sa predĺžil z 12 na 28 mesiacov" a že "dnes odovzdané objednávky budú dodané o dva a pol roka".