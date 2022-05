Borrell: EÚ na zasadnutí šéfov diplomacií prijme šiesty balík sankcií

Brusel 3. mája (TASR) - Krajiny Európskej únie by mali na najbližšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) prijať v poradí už šieste kolo sankcií proti Rusku, ktoré majú priamu súvislosť s vojnou na Ukrajine. Uviedol to v pondelok počas oficiálnej návštevy v Paname šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorého slová cituje tlačová agentúra Reuters.



Borrell na tlačovej konferencii v meste Panama okrem iného vyhlásil, že EÚ dúfa, že sa jej podarí zníži export energetických dodávok z Ruska v rámci úsilia sankcionovať Moskvu za inváziu na Ukrajine.



Európska komisia by už tento týždeň mala navrhnúť podobu nového balíka sankcií vrátane možného embarga na nákupy ruskej ropy. Ide o opatrenie, ktoré by pripravilo Moskvu o veľký tok finančných príjmov z EÚ.



Ako však upozornila agentúra Reuters, táto možnosť doteraz názorovo rozdeľovala členské štáty EÚ, pričom nemenovaní diplomati z Bruselu v pondelok naznačili, že výnimku z embarga na dovoz ruskej ropy by mohli mať Maďarsko a Slovensko.



Borrell, ktorý predsedá zasadnutiam Rady EÚ re zahraničné veci, rovnako vyjadril nádej, že EÚ bude schopná prijať opatrenia na výrazné obmedzenie tohto dovozu, ale uznal, že ešte nie všetky členské štáty eurobloku sú prístupné dohode v tejto otázke. "Som však presvedčený, že aspoň čo sa týka dovozu ropy, táto dohoda bude možná do najbližšieho zasadnutia Rady ministrov," uviedol Borrell.



Rada EÚ pre zahraničné veci má naplánované dve zasadnutia 10. mája a 16. mája v Bruseli. Dovtedy členské štáty budú svoje pozície dolaďovať na úrovni veľvyslancov pri EÚ (COREPER).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)