Borrell: EÚ navrhne posilnenie bezpečnosti a obrany západného Balkánu

Skopje 14. marca (TASR) - Rozbehnutie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom je geopolitickou prioritou Európskej komisie. Brusel bude pokračovať v rokovaniach s Bulharskom, aby získal súhlas Sofie s prijatím Severného Macedónska do Európskej únie. Uviedol to v pondelok vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, počas návštevy v Skopje. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Budeme pokračovať v rozhovoroch (s Bulharskom), kým sa tento problém nevyrieši," povedal Borrell novinárom počas návštevy hlavného mesta Severného Macedónska a dodal, že vníma zlepšenie atmosféry medzi vládami v Sofii a Skopje. Bilaterálne otázky podľa šéfa európskej diplomacie už nemôžu určovať tempo prístupového procesu.



Borrell počas svojej návštevy v Severnom Macedónsku vyhlásil, že Únia navrhne posilnenie bezpečnosti a obrany krajín západného Balkánu s cieľom "ukotviť" región pevne v rámci 27-členného bloku uprostred obáv z hrozieb zo strany Ruska. Šéf európskej diplomacie povedal, že toto je moment na "oživenie procesu rozširovania" EÚ a formálne rokovania o pristúpení Severného Macedónska ale aj Albánska by sa podľa neho mali začať čo najskôr.