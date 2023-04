Borrell: EÚ nemôže dôverovať Číne, ak sa nebude usilovať o mier

Brusel 14. apríla (TASR) - Pre Európsku úniu by bolo veľmi ťažké - ba priam nemožné - dôverovať Číne v prípade, že sa Peking nebude usilovať o nájdenie politického riešenia vojny na Ukrajine. Podľa piatkovej správy agentúry Reuters to uviedol vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, informuje spravodajca TASR.



Tento výrok bol súčasťou prejavu, ktorý mal Borrell predniesť v piatok počas svojho vystúpenia v Pekingu. Šéf európskej diplomacie však po nakazení sa koronavírusom musel svoju cestu do Číny zrušiť. Poznámky z pripraveného prejavu boli medzitým zverejnené na webovej stránke EÚ.



"Pre Európsku úniu bude mimoriadne ťažké, ba priam nemožné, udržať vzťah dôvery s Čínou... ak Čína neprispeje k nájdeniu politického riešenia založeného na stiahnutí sa Ruska z územia Ukrajiny," povedal Borrell.



Podľa jeho vyjadrenia totiž "neutralita voči porušovaniu medzinárodného práva nie je vierohodná". Borrell zároveň žiada, aby čínsky prezident Si Ťin-pching rokoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a aby Čína poskytla Ukrajine viac humanitárnej pomoci.



Si Ťin-pching sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom dvakrát. Odvtedy, čo Rusko koncom februára 2022 napadlo Ukrajinu, však so Zelenským nerokoval ani raz.



Čína deklarovala svoj nesúhlas s útokmi na civilistov a jadrové zariadenia v pozičnom dokumente o Ukrajine zverejnenom vo februári tohto roku, ale zdržala sa otvorenej kritiky Ruska za jeho vojnové aktivity na Ukrajine.