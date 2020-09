Borrell: EÚ neuznáva Lukašenka za legitímneho prezidenta Bieloruska

Brusel 15. septembra (TASR) - Európska únia neuznáva Alexandra Lukašenka za legitímneho prezidenta Bieloruska. Uviedol to v utorok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas rozpravy s poslancami Európskeho parlamentu (EP).



"My považujeme prezidentské voľby z 9. augusta za podvod, takže Lukašenko nie je pre nás legitímnym prezidentom Bieloruska," uviedol Borrell. Zároveň ocenil úsilie europarlamentu podporiť ľudské práva občanov Bieloruska, ako aj súvisiace kroky Únie.



Poslanci EP v utorok dopoludnia diskutovali o povolebnej situácii a demonštráciách v Bielorusku, o otrave ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a tiež o situácii v Libanone po ničivom výbuchu v bejrútskom prístave. O príslušných uzneseniach sa bude hlasovať vo štvrtok.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku upozornil, že "brutálne" potlačovanie pokojných demonštrácií v Bielorusku pokračuje a masové zatýkanie si doteraz vyžiadalo zadržanie vyše 7500 ľudí, pričom Únia má správy o najmenej 500 prípadoch mučenia. Odsúdil tiež skutočnosť, že väčšina členov opozičnej koordinačnej rady bola zatknutá alebo prinútená odísť do exilu.



EÚ podľa jeho slov zareagovala štyrmi spôsobmi: rozhodnutím čo najskôr prijať cielené sankcie; výzvou bieloruským úradom, aby ukončili násilnosti; pokračujúcou podporou pre bieloruskú občiansku spoločnosť a nakoniec prehodnocovaním spolupráce s Bieloruskom v niektorých oblastiach.



Borrell spresnil, že sankcie budú zavedené v najbližších dňoch a budú sa týkať osôb zodpovedných za násilné potlačovanie demonštrácií a volebné podvody. Zhoršovanie situácie v krajine povedie k rozšíreniu sankčného zoznamu.



EÚ podľa Borrella vyzýva bieloruskú vládu na pokojné riešenie situácie, ukončenie násilností, prepustenie zadržaných demonštrantov a opozičných politikov a začatie celonárodného politického dialógu.



Podľa Borrella ideálnym riešením z pohľadu EÚ by bolo vypísanie nových prezidentských volieb konaných pod dohľadom pozorovateľov z OBSE. Ako však dodal, tomu bráni Lukašenkova túžba udržať sa za každú cenu pri moci, čo aj s pomocou susedného Ruska.



Podpora EÚ pre bieloruskú občiansku spoločnosť má aj podobu 53 miliónov eur, ktoré sú určené najmä pre obete násilia zo strany polície a na podporu nezávislých médií.



Prehodnocovanie vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom podľa Borrella znamená, že kontakty v niektorých oblastiach budú prerušené; Brusel bude mať záujem o posilňovanie a rozvoj len takých vzťahov, ktoré povedú k budovaniu demokratického Bieloruska.







Spravodajca TASR Jaromír Novak