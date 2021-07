EÚ plánuje zaviesť sankcie voči vedúcim predstaviteľom Libanonu

Brusel 13. júla (TASR) – Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa v pondelok v Bruseli dohodli na tom, že zavedú sankcie voči vládnucej elite Libanonu zodpovednej za politickú a ekonomickú krízu, v ktorej sa krajina nachádza. Oznámil to šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informovala agentúra AFP.



Ministri sa podľa Borrella zhodli na vytvorení zákonného rámca opatrení voči libanonským lídrom, ktorí krajinu doviedli do ekonomického kolapsu. „Zámerom je dokončiť to do konca tohto mesiaca," priblížil.



„Ekonomika sa rúca a utrpenie Libanončanov kontinuálne narastá," kritizoval Borrell. „Potrebujú mať vládu, aby zabránili rozpadu krajiny," povedal s tým, že dôležitá je vláda, ktorá bude schopná implementovať reformy a ochrániť obyvateľstvo.



Krajina totiž momentálne nemá funkčnú vládu, keďže premiér Hassan Dijáb odstúpil po výbuchu v bejrútskom prístave v auguste minulého roka. V októbri 2020 bol zostavením vlády poverený trojnásobný predseda vlády Saad Harírí, proces však naťahuje nekonečné dohadovanie medzi hlavnými vládnúcimi stranami.



Libanon sa od roku 2019 zmieta v hospodárskej kríze, ktorú Svetová banka nazvala jednou z najhorších finančných kríz na svete od polovice 19. storočia. Libanonská libra na čiernom trhu stratila v porovnaní s americkým dolárom 90 percent svojej hodnoty. Viac než polovica tamojšej populácie žije pod hranicou chudoby.



Voči predstaviteľom Libanonu zodpovedným za vyvolanie politickej krízy v krajine zaviedlo v apríli sankcie i Francúzsko, ktoré im obmedzilo vstup do krajiny.