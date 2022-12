Borrell: EÚ predložila Srbsku a Kosovu návrh normalizácie vzťahov

Tirana 6. decembra (TASR) - Európska únia prišla s novým návrhom normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Ako uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, text návrhu odovzdala srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi a kosovskému premiérovi Albinovi Kurtimu krátko pred začiatkom utorkového summitu EÚ a krajín západného Balkánu v Tirane. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



K obsahu návrhu sa Borrell nevyjadril. Dodal iba, že EÚ ho pripravila s podporou Nemecka a Francúzska.



Podľa posledného návrhu týchto dvoch krajín by Srbsko nemuselo uznať nezávislosť Kosova, ale by ju akceptovalo. V praxi by to znamenalo, že Srbsko prestane blokovať členstvo Kosova v medzinárodných organizáciách. Ako protihodnotu by Belehrad dostal od EÚ finančnú a hospodársku pomoc.



V súčasnosti už takmer výlučne etnicky albánske Kosovo sa v roku 1999 s pomocou Severoatlantickej aliancie oddelilo od Srbska a v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť. Viac než sto krajín ju uznalo. Naopak, nezávislé Kosovo neuznáva Srbsko, Rusko a Čína, ale ani päť členských krajín Európskej únie – okrem Slovenska tiež Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.