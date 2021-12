Borrell: EÚ rokuje s USA a Britániou o možných sankciách proti Rusku

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell (uprostred) sa rozpráva s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Yvesom Le Drianom (vpravo) a luxemburským ministrom zahraničných vecí Jeanom Asselbornom (vľavo) počas stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 13. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska únia rokuje so Spojenými štátmi a s Britániou o novom kole ekonomických sankcií proti Rusku, ale na pondelkovom stretnutí diplomatov EÚ nepadne rozhodnutie v tomto smere nepadne. Uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorého slová citovala agentúra Reuters.EÚ a USA v júli 2014 uvalili na Rusko ekonomické sankcie zamerané na energetický, bankový a obranný sektor. Borrell pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli naznačil, že zvažujú sa ďalšie reštriktívne opatrenia, ak sa Moskva pokúsi napadnúť Ukrajinu po tom, ako došlo masívnej koncentrácii ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou.vyhlásil Borrell v pondelok pred novinármi. A zdôraznil, že diplomati Únie v každom prípade vyšlú jasný signál, že za akúkoľvek agresiu proti Ukrajine zaplatí Rusko vysokú cenu.vysvetlil.Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis dodal, že v jeho krajine vládne presvedčenie, že Rusko sa skutočne pripravuje na rozsiahlu vojnu proti Ukrajine, čo označil zaod druhej svetovej vojny. A upozornil, že ak by k takému bezprecedentnému útoku ruských síl na Ukrajinu došlo, tak aj odpoveď západných štátov musí byťViacerí diplomati EÚ pre Reuters uviedli, že pondelňajšie rozhovory sú zamerané na možné postupné zvyšovanie sankcií voči Rusku, počnúc zákazom cestovania a zmrazením majetku pre niektorých ruských politikov až po zákaz finančných a bankových vzťahov Únie s Ruskom.K možným opatreniam EÚ patria aj sankcie v podobe nesfunkčnenia plynovodu Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom, zameranie sankcií na niekoľko ruských štátnych energetických a obranných spoločností alebo zrušenie niektorých kontraktov na dodávku plynu.Diplomati však upozornili, že o takýchto opatreniach sa bude uvažovať iba vtedy, ak sa ruská armáda pokúsi o totálnu inváziu na Ukrajinu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)