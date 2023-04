Borrell: EÚ si bude dávať pozor na ruské predsedníctvo v BR OSN

Brusel 2. apríla (TASR) - Európska únia si bude dávať pozor na akékoľvek potenciálne zneužitie predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), ktorého sa v sobotu ujalo Rusko. V nedeľu to vyhlásil šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rusko je stálym členom BR OSN, no i napriek tomu neustále porušuje podstatu právneho rámca Organizácie Spojených národov," vyhlásil Borrell. Dodal, že "Európska únia sa postaví proti akémukoľvek zneužitiu moci zo strany ruského predsedníctva".



Predsedníctvo Ruska v BR OSN už kritizoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý ho nazval "zlým vtipom" a "fackou do tváre medzinárodného spoločenstva". Aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak vyhlásil, že predsedníctvo Ruska v BR OSN je "symbolickou ranou pre systém medzinárodných vzťahov založených na pravidlách".



Spojené štáty však uviedli, že nemajú žiadne prostriedky na to, aby ruské predsedníctvo v BR OSN zablokovali.



Vplyvná BR OSN pozostáva z 15 členov, ktorých úlohou je riešiť globálne krízy prijímaním sankcií či schvaľovaním vojenských operácií. Fakt, že jej päť stálych členov, ktorí majú právo veta a môžu tak zablokovať akúkoľvek rezolúciu, však podľa agentúry AFP odráža situáciu z čias konca druhej svetovej vojny.



Ukrajinskí predstavitelia od vypuknutia vojny poukazujú na to, že po zániku Sovietskeho zväzu a jeho rozpade na 15 nezávislých štátov získala Ruská federácie miesto v BR OSN "bez predchádzajúcej dohody" a bez dodržania postupov stanovených Chartou OSN.