Borrell: EÚ zvažuje pozastavenie finančnej podpory gruzínskej vláde

Brusel 24. júna (TASR) - Európska únia obmedzí politické vzťahy s gruzínskou vládou a zváži aj pozastavenie finančnej pomoci, ktorú jej poskytuje. V pondelok to povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informuje agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.



Borrell sa takto vyjadril v súvislosti so zákonom o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý nedávno schválil gruzínsky parlament po prelomení veta prezidentky Salome Zurabišviliovej.



EÚ, Rada Európy, OSN aj mnohé západné štáty varovali, že tento zákon, ktorý je podľa nich podobný ruskej legislatíve o zahraničných agentoch, bude prekážkou na ceste Gruzínska do EÚ.



Spojené štáty americké, ktoré sú tiež strategickým partnerom Gruzínska, v reakcii na prijatie zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu oznámili vízové sankcie na predstaviteľov gruzínskeho vedenia a prehodnotenie bilaterálnych vzťahov.



Členské štáty EÚ podľa Borrella teraz dokonca zvažujú, že pozastavia finančnú pomoc pre vládu v Tbilisi a súčasne znížia úroveň politických vzťahov.



"Môže sa to urobiť okamžite, ale situáciu budeme naďalej skúmať," povedal vysoký predstaviteľ Únie po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Luxemburgu. Upozornil tiež na možnosť "prijatia ďalších opatrení", podrobnosti však neuviedol. Zopakoval, že prijatý zákon v Gruzínsku a "všetok negatívny vývoj s ním spojený" odsúva krajinu ďalej od EÚ.



Na základe predmetného zákona sa každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia bude musieť zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získava viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.