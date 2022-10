Borrell: EÚ zvažuje sankcie voči Iránu pre „zabitie“ mladej Kurdky

Štrasburg 4. októbra (TASR) - Európska únia zvažuje zavedenie sankcií voči Iránu v súvislosti so "zabitím" 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ku ktorému došlo po jej zadržaní iránskou mravnostnou políciou, a takisto pre tvrdé zásahy zo strany bezpečnostných zložiek počas nasledovných protestov. V utorok to povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell, informuje agentúra AFP.



"V reakcii na zabitie Mahsy Amíníovej a tiež na spôsob, akým iránske bezpečnostné sily zakročili počas demonštrácií, budeme zvažovať všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii, vrátane reštriktívnych opatrení," povedal Borrell v Európskom parlamente. Ako spresnil, výrazom reštriktívne opatrenia má na mysli sankcie.



Borrell označil represie zo strany iránskeho režimu voči protestujúcim, ktoré viedli k "desiatkam strát na životoch", za neprimerané a neospravedlniteľné. Vyjadril tiež obdiv Iráncom a Iránkam, ktorí proti zabitiu Amíníovej protestujú, pričom žiadajú "rešpekt, spravodlivosť a rovnosť – nič viac". Ako poznamenal, nič nenasvedčuje tomu, že by v Iráne prebiehalo "dôveryhodné vyšetrovanie" príčiny a okolností smrti Amíníovej.



Amíníovú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe náhle omdlela a po troch dňoch v kóme ju vyhlásili za mŕtvu.



Iránske úrady tvrdia, že mladá žena zomrela prirodzenou smrťou. Podľa aktivistov aj jej príbuzných ju však policajti vo väzbe bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla.



Jej smrť vyvolala rozsiahle protesty v Iráne aj inde vo svete. Protesty prebiehajú v Iráne už tretí týždeň, pričom prerástli do najväčšieho prejavu opozície voči tamojšiemu režimu v ostatných rokoch. Pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči demonštrantov prišlo podľa aktivistov o život už najmenej 92 ľudí.