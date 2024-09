Borrell: EÚ zvažuje sankcie voči iránskemu leteckému sektoru

Brusel 13. septembra (TASR) - Európska únia zvažuje sankcie voči iránskemu leteckému sektoru, oznámil v piatok šéf európskej diplomacie Josep Borrell v reakcii na tvrdenia, že Teherán poskytuje Rusku balistické rakety a to nimi útočí na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok uviedol, že Rusko dostáva balistické rakety od Iránu a pravdepodobne ich v priebehu niekoľkých týždňov použije na Ukrajine, čo Irán poprel.



"Európska únia opakovane dôrazne varovala Irán pred presunom balistických rakiet do Ruska," povedal Borrell vo svojom vyhlásení a dodal, že EÚ bude "reagovať rýchlo a v koordinácii s medzinárodnými partnermi". Presun rakiet iránskej výroby do Ruska podľa neho predstavuje priamu hrozbu pre európsku bezpečnosť.



USA, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko v priebehu utorka oznámili v súvislosti s údajným dodaním rakiet Rusku nové sankcie voči Iránu. Sankčné opatrenia európskych krajín sa týkajú iránskej spoločnosti Iran Air, ako aj jednotlivcov obvinených z dodávania zbraní do Ruska. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu uviedol, že Teherán nedodal Moskve balistické rakety. Tvrdenia o dodávkach rakiet poprel aj Kremeľ.