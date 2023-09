Borrell: Európa chce ponechať sankcie proti Iránu

Viedeň/Brusel 14. septembra (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Británia chcú zachovať existujúce sankcie proti Iránu uvalené za jeho jadrový program, pretože islamská republika nedodržiava pôvodné obmedzenia. Vo štvrtok to vyhlásil šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Na základe historickej dohody z roku 2015, ktorá mala Iránu zabrániť vyvinúť jadrové zbrane, sa mali sankcie podľa pôvodného plánu zrušiť v polovici októbra.



Ako Borrell informoval, teraz osobne začne konzultácie s Iránom, Čínou a Ruskom o ďalších krokoch.



Tieto tri krajiny vyrokovali historickú jadrovú dohodu spolu so spomínanými troma európskymi krajinami a so Spojenými štátmi. Bývalý americký prezident Donald Trump stiahol USA z tejto dohody.



Teherán v roku 2015 prisľúbil, že radikálne obmedzí obohacovanie uránu a umožní vo svojich zariadeniach prísne inšpekcie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).