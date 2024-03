Borrell: Európe bezprostredná vojna s Ruskom nehrozí

Brusel 21. marca (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci Josep Borrell vo štvrtok pred začatím summitu EÚ v Bruseli vyhlásil, že hypotetická vojna Ruska proti krajinám EÚ nehrozí a požiadal médiá, aby v súvislosti s touto témou prestali zveličovať. Informuje o tom spravodajca TASR.



Borrell uviedol, že podnet pre Európanov, aby si uvedomovali hrozby, ktorým môžu čeliť, je dobrý, ale netreba preháňať s naratívom, že Rusko chce zaútočiť na krajiny EÚ.



"Vojna nehrozí. Počul som hlasy, že vojna je bezprostredná. Nie je to tak," zdôraznil Borrell krátko pred oficiálnym začiatkom rokovaní šéfov vlád a štátov EÚ. Tí majú na programe viaceré témy, okrem iného aj situáciu na Ukrajine a tiež vzťahy s Ruskou federáciou či Bieloruskom.



Šéf európskej diplomacie zdôraznil, že EÚ len podporuje Ukrajinu, ktorá bola napadnutá, a musí sa pripraviť na budúcnosť, zvýšiť svoje obranné schopnosti a kapacitu obranného priemyslu, ale netreba zbytočne strašiť obyvateľstvo. "Vojna nehrozí," opakovane odkázal.



Ako však dodal, to, čo je naozaj bezprostredné, je potreba podporovať Ukrajinu vo vojne s Ruskom.



"Nie je to o tom, že musíme ísť zomierať na Donbas. Ide o podporu Ukrajincov, aby neboli vraždení na Donbase, alebo aby neboli zavraždení v Kyjeve pri bombardovaní," povedal Borrell.



Pripomenul, že od spustenia ruskej agresie vo februári 2022 EÚ poskytla Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 31 miliárd eur a tento rok to bude pomoc za ďalších 20 miliárd eur. Zároveň vyjadril nádej, že premiéri a prezidenti prítomní na summite podporia jeho návrh, aby sa výnosy zo zmrazených ruských aktív v EÚ vo výške 300 miliárd eur (výška výnosov sa odhaduje na zhruba tri miliardy eur) použili aj na nákup zbraní pre Ukrajinu a podporu jej obranného priemyslu.



Borrell sa vyslovil aj k vlaňajším marcovým sľubom EÚ dodať Ukrajincom milión nábojov ráže 155 mm a spresnil, že polovica z tohto množstva, asi 500.000 kusov nábojov, bola dodaná. Dodal, že ak sa vezme do úvahy aj export a obchodné vzťahy, európsky priemysel vyprodukoval pre obranu Ukrajiny ďalších asi 400.000 nábojov.



"Musíme však pokračovať, pretože ani dva milióny nábojov ročne by v tejto vojne poznačenej vysokou spotrebou munície nestačili," opísal situáciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)