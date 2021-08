Borrell:Evakuácie z Afganistanu naznačili potrebu intervenčných síl EÚ

Ľudia, ktorí opustili svoje domovy prechádzajú cez hranicu v blízkosti hraničného priechodu medzi Pakistanom a Afganistanom, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke afganskí utečenci, 22. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 23. augusta (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo požaduje väčšiu spoluprácu medzi európskymi krajinami pri operáciách, ako sú evakuácie z Afganistanu. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell sa zas vyslovil za vytvorenie vlastnej vojenskej sily eurobloku s cieľom získaťa prestať pôsobiť akoSpojených štátov. Uviedli to tlačové agentúry Belga a AFP.De Croo v rozhovore pre flámsku televíznu stanicu VRT povedal, že Belgicko v uplynulých dňoch úzko spolupracovalo s inými krajinami, hlavne s Holandskom, pri evakuácii ľudí z Afganistanu. Spresnil však, že tento druh evakuácií treba koordinovať v celoeurópskom meradle.uviedol premiér.Problémom je podľa neho niekdajšie rozhodnutie o vylúčení konzulárnej pomoci z európskej diplomacie. To znamená, že každá krajina zasahuje sama pri poskytovaní pomoci svojim krajanom v zahraničí.opísal situáciu. Podľa neho EÚ musí vysvetliť Washingtonu, že nemôže prijímať jednostranné rozhodnutia, ako sa to stalo v rámci NATO pri rozhodnutí ukončiť misiu v Afganistane.Ostrejšie slová použil šéf európskej diplomacie Borrell, keď v rozhovore pre AFP zdôraznil, že, ku ktorej dochádza v Afganistane, musí viesť Európanov k vytvoreniu vlastnej vojenskej sily schopnej budúcich intervencií, napríklad v prípade kríz v Iraku alebo v regióne Sahelu.skonštatoval Borrell.Podľa Borrella problémom z hľadiska rýchlejšej evakuácie Európanov a ich afganských spolupracovníkov sú aj prísne bezpečnostné opatrenia Američanov.povedal Borrell a spresnil, že v tejto veci už kontaktoval ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena.(spravodajca TASR Jaromír Novak)