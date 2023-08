Borrell hovoril s čínskym ministrom o posilňovaní vzájomných vzťahov

Brusel 7. augusta (TASR) - Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell v nedeľu prostredníctvom telefónu hovoril s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im. Vyhlásil, že obe strany majú záujem na posilnení vzťahov medzi EÚ a Čínou. TASR správu prevzala z pondelkovej správy agentúry Reuters.



"Diskutovali sme o nadchádzajúcom strategickom dialógu v Pekingu v rámci prípravy na summit EÚ-Čína," uviedol Borrell v príspevku na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



Takisto s Wang Im hovorili aj o situácii v západoafrickom štáte Niger, kde došlo nedávno k vojenskému prevratu, ako aj o stretnutí predstaviteľov v saudskoarabskej Džidde. To zorganizovala Saudská Arábia s cieľom nájsť "politické a diplomatické" cesty k ukončeniu vojny na Ukrajine.



Hongkonský denník South China Morning Post (SCMP) informoval, že Borrell by mal na jeseň tohto roka pricestovať do Pekingu.



Čína v júli zrušila plánovanú návštevu Borrella v Pekingu, kde mal rokovať s vtedajším čínskym ministrom zahraničných vecí Čchin Kangom. Borrell mal do Číny vycestovať už v apríli, túto cestu však zrušil pre nákazu covidom.