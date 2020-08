Borrell vyzýva Lukašenka na dialóg s občanmi

Štrasburg 13. augusta (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vo štvrtok vyzval bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil represie voči vlastným občanom a začal s nimi rokovať.



Vo svojom oficiálnom blogu Borrell napísal, že Bielorusi v posledných mesiacoch jasne preukázali, že sa usilujú o demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Diplomat pripomenul, že "zásadné politické zmeny sú predpokladom ďalšieho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom". Poznamenal, že Európa má záujem o vzájomne výhodné vzťahy so svojimi východnými susedmi.



Nedeľné prezidentské voľby, v ktorých bieloruská Ústredná volebná komisia potvrdila Lukašenkovo víťazstvo, podľa Borrella "neboli slobodné ani spravodlivé". Konštatoval, že keď voliči vyjadrili nedôveru vo výsledky a túžbu po zmene, došlo k "prepuknutiu represívneho násilia".



Borrell vo svojom blogu zopakoval výzvu EÚ spred dvoch dní, aby bieloruské vedenie zastavilo násilie, prepustilo všetkých nezákonne zadržiavaných ľudí a nadviazalo dialóg s občianskou spoločnosťou.



Varoval, že v opačnom prípade "budeme musieť prehodnotiť naše vzťahy s Bieloruskom a nakoniec prijať sankcie proti tým, ktorí sa dopustili násilia, nezákonného zatýkania a falšovania výsledkov volieb".



Dodal, že o tejto otázke sa bude diskutovať v piatok na mimoriadnej Rade EÚ pre zahraničné veci.



Predseda Parlamentného zhromaždenia (PZ) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Giorgi Cereteli vo štvrtok vyzval Minsk, aby podnikol konkrétne kroky na obnovenie stratenej dôvery v dôsledku kontroverzných výsledkov nedávnych prezidentských volieb.



Cereteli vo svojom vyhlásení zverejnenom na webovej stránke PZ OBSE pripomenul, že "voľby sú založené na dôvere a hoci PZ OBSE nemohla monitorovať hlasovanie pre epidémiu vyvolanú koronavírusom, pozorne sme túto situáciu sledovali."



Pripomenul, že PZ OBSE vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním politických aktivistov pred voľbami, ako aj v súvislosti s tým, že Bielorusko včas neposlalo pozvanie pre volebných pozoorvateľov.



"Keďže výsledky volieb sú kontroverzné, vláda by mala navrhnúť konkrétne kroky na vytvorenie bázy pre obnovenie dôvery," vyzval Cereteli.



Podľa neho by tieto kroky mali "v ideálnom prípade" vytvoriť potrebné podmienky "pre dialóg medzi vládou a opozíciou v parlamente i mimo neho".