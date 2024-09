Borrell: Izrael s Hizballáhom sú takmer v plnohodnotnej vojne

New York/Brusel 24. septembra (TASR) - Eskalácia konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh je takmer plnohodnotnou vojnou, vyhlásil v pondelok Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. TASR píše na základe správy agentúry Reuters.



Situáciu označil za mimoriadne nebezpečnú a znepokojujúcu "Ak toto nie je vojnová situácia, tak neviem, ako by ste to nazvali," povedal pred novinármi a poukázal na rastúci počet civilných obetí a intenzitu vojenských úderov.



Borrell dodal, že úsilie o zníženie napätia pokračuje, ale najhoršie obavy Európy z rozšírenia konfliktu sa stávajú skutočnosťou. Civilisti podľa neho platia vysokú cenu a je potrebné vynaložiť všetko diplomatické úsilie, aby sa zabránilo úplnej vojne.



"Tu v New Yorku je na to vhodná príležitosť. Každý musí vynaložiť všetky svoje sily, aby zastavil túto cestu k vojne," povedal v americkej metropole, kde sa koná 79. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.



Izrael v pondelok ráno spustil sériu leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Libanone. Medzi cieľmi boli podľa armády budovy, kde Hizballáh ukrýval rakety, odpaľovacie zariadenia, drony a ďalšiu techniku. Podľa posledných informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva prišlo o život najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 1645 osôb utrpelo zranenia. Prestrelky a nálety sa na oboch stranách sa uskutočňovali aj počas predošlého týždňa.