Borrell: Izrael vyvoláva v Pásme Gazy hladomor

Brusel 18. marca (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok uviedol, že Izrael vyvoláva v Pásme Gazy hladomor, ktorý využíva ako vojnovú zbraň. Izrael takéto obvinenia odmietol. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"V Gaze už nie sme na pokraji hladomoru, sme v stave hladomoru, ktorý postihuje tisíce ľudí," povedal Borrell v Bruseli. "To je neprijateľné. Hladovanie sa používa ako vojnová zbraň. Izrael vyvoláva hladomor," vyhlásil.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii vyzval Borrella, aby prestal útočiť na Izrael a uznal jeho "právo na sebaobranu proti zločinom hnutia Hamas".



Šéf izraelskej diplomacie v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že Izrael povolil rozsiahle dodávky "humanitárnej pomoci do Gazy po zemi, mori i vzduchom pre každého, kto je ochotný pomôcť". Túto pomoc však "násilne narušili" militanti Hamasu v "spolupráci" s Agentúrou OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), dodal.



Borrell tiež uviedol, že palestínska enkláva bola pred vypuknutím vojny "najväčším väzením pod holým nebom". "Dnes je to najväčší cintorín pod holým nebom... Je to cintorín pre desiatky tisíc ľudí a tiež cintorín mnohých z najdôležitejších zásad humanitárneho práva" citovala jeho slová agentúra AFP.