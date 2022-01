Borrell: Jadrová dohoda s Iránom je možná

Na snímke zľava vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian diskutujú po tlačovej konferencii potom, ako absolvovali stretnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Breste vo Francúzsku v piatok 14. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian reční počas počas tlačovej konferencie po stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Breste vo Francúzsku v piatok 14. januára 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 14. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v piatok povedal, že oživenie dohody s Iránom o obmedzení jeho jadrového programu je možné, keďže rokovania vo Viedni podľa neho napredujú v lepšej atmosfére. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Borrell po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo francúzskom Breste.Podľa Borrella by mohla byť konečná dohoda uzavretá už v najbližších týždňoch., dodal šéf európskej diplomacie.AFP pripomenula, že tento názor má aj Teherán. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí začiatkom týždňa uviedol, že snahyoživiť jadrovú dohodu z roku 2015 so svetovými mocnosťami vyústili dopočas viedenských rozhovorov.Naopak pesimistický v tejto záležitosti je francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, ktorý po boku Borrella zopakoval svoj názor, že rozhovory napredujúna to, aby mohli dospieť k výsledku.povedal Le Drian.Rokovania o záchrane jadrovej dohody sa obnovili koncom novembra po tom, ako boli v júni pozastavené v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnych garnitúr v Teheráne, kde sa moci ujal ultrakonzervatívny prezident Ebráhím Raísí.Dohoda z roku 2015 - na ktorej sa dohodol Irán s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA - ponúkla Teheránu úľavu od sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zabezpečilo, že Irán nebude vyvíjať atómové zbrane. Vtedajší americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.