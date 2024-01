Borrell: Je nevyhnuté vyhnúť sa zatiahnutiu Libanonu do konfliktu

Bejrút 6. januára (TASR) - Šéf zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Josep Borrell v sobotu varoval pred regionálnym konfliktom na Blízkom východe, do ktorého by mohol byť zatiahnutý aj Libanon, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vyjadrenia Borrella prišli v čase zintenzívňujúcich sa pohraničných potýčok takmer tri mesiace po začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy.



"Je nevyhnutné vyhnúť sa regionálnej eskalácii na Blízkom východe. Je absolútne nevyhnutné zabrániť tomu, aby bol Libanon zatiahnutý do regionálneho konfliktu," povedal Josep Borrell na tlačovej konferencii v Bejrúte s libanonským ministrom zahraničných vecí.



"Posielam tento odkaz aj Izraelu: nikto nevyjde ako víťaz z regionálneho konfliktu," dodal Borrell.



Iránom podporované libanonské hnutie Hizballáh a Izrael takmer denne prichádzajú do vzájomných cezhraničných prestreliek od vypuknutia konfliktu začiatkom októbra minulého roka, píše AFP.



Obavy z rozšírenia konfliktu však vyvolal útok, pri ktorom v utorok v južnom Bejrúte prišiel o život predstaviteľ radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Sálih Árúrí.



Hizballáh v sobotu vyhlásil, že v rámci odvety odpálil desiatky rakiet na základňu na severe Izraela.



"Myslím si, že vojne je možné predísť, musí sa jej vyhnúť a diplomacia môže zvíťaziť," povedal Borrell reportérom.



Šéf európskej diplomacie sa predtým v sobotu stretol aj s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím, ako aj s veliteľom mierovej jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) Aroldom Lazarom a vplyvným predsedom libanonského parlamentu Nabíhom Barrím, pripomína AFP.



Borrellova návšteva je súčasťou diplomatického úsilia vyhnúť sa ďalšej regionálnej eskalácii situácie na Blízkom východe najmä na libanonsko-izraelských hraniciach a vyzvať na riešenie vojny v Gaze.



"Diplomatické kanály musia byť otvorené, aby signalizovali, že vojna nie je jedinou možnosťou, je však tou najhoršou možnosťou," dodal Borrell.