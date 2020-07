Borrell: Je nevyhnutné, aby sa chránili slobody Hongkongu

Brusel 1. júla (TASR) – Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v dnes vyhlásil, že je nevyhnutné, aby sa existujúce práva občanov Hongkongu rešpektovali. Povedal tak v súvislosti s prvými zatknutiami na základe nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý bol uvedený do platnosti v utorok 30. júna. Píše o tom agentúra AFP.



„Európska únia považuje za nevyhnutné, aby boli existujúce práva a slobody Hongkončanov plne chránené," povedal Borrell vo vyhlásení.



Medzi ne patrí „sloboda prejavu, tlače a publikovania, ako aj sloboda združovania, zhromažďovania, sprievodov a demonštrácií", dodáva vyhlásenie.



Hongkonská polícia dnes uviedla, že keď sa tisícky ľudí vybrali do ulíc vyjadriť nesúhlas s novou právnou normou, zatkla najmenej 180 demonštrantov – vrátane siedmich, zatknutých na základe nového zákona o národnej bezpečnosti.



Borrell uviedol, že Brusel „posudzuje dôsledky tohto zákona a v rámci spoločného dialógu s Čínou bude aj naďalej vyjadrovať znepokojenie".



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ v máji odmietli možnosť, že by v súvislosti so zákonom uvalili na Čínu sankcie. Tvrdili, že by týmto krokom krízu nevyriešili.



Otázky ohľadom situácie v Hongkongu budú pravdepodobne opäť na programe rokovania počas nasledujúceho zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ 13. júla.