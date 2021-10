Borrell je pripravený rokovať s Iránom o obnovení jadrovej dohody

Washington 15. októbra (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell v piatok uviedol, že je "pripravený" stretnúť sa v Bruseli so zástupcami Iránu v rámci úsilia o obnovenie jadrovej dohody z roku 2015. Zároveň však upozornil, že "čas tlačí". Informuje o tom agentúra AFP.



"Viem, že Iránci chcú mať isté predbežné rokovania so mnou ako s koordinátorom a tiež s niektorými členmi rady (Spoločného komplexného akčného plánu) JCPOA," povedal Borrell novinárom vo Washingtone.



Vyjednávač Európskej únie Enrique Mora poverený vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa vo štvrtok stretol v Teheráne s námestníkom iránskeho ministra zahraničných vecí Alím Bákerím. Jeho zámerom bolo dosiahnuť stanovenie pevného termínu na obnovenie rozhovorov medzi islamskou republikou a svetovými veľmocami, ktoré sú v patovej situácii od júna.



Teherán po rokovaniach uviedol, že Irán a EÚ sa dohodli na ďalšom dialógu v Bruseli, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich dňoch, píše AFP.



"Neviem vám povedať presný dátum. Som pripravený ich prijať, ak to bude potrebné," povedal Borrell, ktorý sa deň predtým stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



"Som pripravený to urobiť. Ak chcú prísť do Bruselu a rokovať so mnou a s niektorými ďalšími členmi rady, opäť, určite to musíme urobiť," zdôraznil šéf diplomacie EÚ.



"Čas nás však tlačí," upozornil.



Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) je dohoda, ktorú Spojené štáty, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia dosiahli v roku 2015 s Iránom o jeho jadrovom programe, pripomína AFP. Bývalý americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán sankcie, ktoré Washington predtým v rámci dohody zrušil. Teherán odvtedy tiež upustil od mnohých svojich záväzkov.