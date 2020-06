Borrella nový Trumpov dekrét znepokojuje

Brusel 11. júna (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyjadril vo štvrtok "vážne znepokojenie" v súvislosti s dekrétom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý autorizuje sankcie voči zamestnancom Medzinárodného trestného súdu (ICC) zapojeným do vyšetrovania amerických jednotiek v Afganistane. Informovala o tom agentúra AFP.



"Určite ide o vážny problém, pretože my ako Európska únia sme vytrvalými podporovateľmi ICC", uviedol Borrell.



Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu dekrét, ktorým autorizuje sankcie proti jednotlivcom zapojeným do vyšetrovania možných vojnových zločinov amerických jednotiek v Afganistane Medzinárodným trestným súdom.



Podľa agentúry AFP minister spravodlivosti Bill Barr v stanovisku uviedol, že "cudzie mocnosti ako Rusko manipulujú ICC v snahe dosiahnuť vlastné ciele".



Spojené štáty jurisdikciu ICC neuznávajú, nie sú členom tohto medzinárodného orgánu a odmietajú s ním spolupracovať.



Dekrét umožňuje ministrovi zahraničných Mikeovi Pompeovi, aby po konzultácii s ministrom financií Stevenom Mnuchinom zablokoval v USA aktíva zamestnancov ICC, ktorí sa zúčastňujú na vyšetrovaní.



Pompeo takisto môže týmto osobám zakázať vstup do krajiny.



Odvolací senát ICC rozhodol začiatkom marca v prospech žiadosti prokurátorov o začatie vyšetrovania možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afganistane, ktoré má byť vedené voči militantnému hnutiu Taliban, afganským silám, ako aj príslušníkom americkej armády a spravodajských služieb.



Trumpova administratíva toto rozhodnutie kritizovala. Pompeo ho nazval "bezohľadným".