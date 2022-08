Borrell: Jednotu EÚ voči Rusku treba potvrdzovať každý deň

Brusel 23. augusta (TASR) - Jednotu členských štátov Európskej únie voči Rusku treba potvrdzovať deň čo deň. Uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v rozhovore, ktorý v utorok zverejnila agentúra AFP.



Podľa Borrella netreba zabúdať, že Únia je združuje štáty, ktoré majú rozdielny prístup k Rusku.



"Členské štáty rozhodujú o svojej zahraničnej politike. Musíme zabezpečiť, aby sa ich záujmy stretli v spoločnom bode. Vždy je potrebný kompromis. V rámci dvadsaťsedmičky a s pravidlom jednomyseľnosti je to niekedy nemožné," povedal Borrell. Pripomenul, že medzi členskými krajinami nie je dostatok konsenzu na opustenie pravidla jednomyseľnosti pri hlasovaní v oblasti zahraničnej politiky a prechod na hlasovanie kvalifikovaniu väčšinou.



Rozhovor vyšiel týždeň pred stretnutím ministrov obrany a zahraničných vecí členských krajín EÚ, ktoré sa uskutoční 30. 31. augusta v Prahe pod taktovkou českého predsedníctva v Rade EÚ. AFP uviedla, že Borrell v Prahe predstaví návrh na výcvikový program pre ukrajinských vojakov v niektorých krajinách EÚ, podobné tým v USA a Spojenom kráľovstve.



Od začiatku ruskej ofenzívy voči Ukrajine pred šiestimi mesiacmi EÚ uvoľnila 2,5 miliardy eur na financovanie dodávok zbraní a vybavenia pre Kyjev.



"Vojna naberá nový smer. Ukrajinci prešli do protiútoku. Údery na Kryme majú dôležitý vojenský a psychologický rozmer. Zdá sa, že Rusi sú technologicky zastaraní, ale zachovávajú si schopnosť útočiť," povedal Borrell.



Ministri budú v Prahe riešiť aj najnovší problém, ktorý názorovo rozdeľuje krajiny EÚ, a tým je možný zákaz vstupu ruských turistov do EÚ. Toto opatrenie podporujú Fínsko, pobaltské krajiny, ale aj Poľsko a Česká republika, proti je Nemecko. Borrell si myslí, že zákaz vstupu do Európy pre všetkých Rusov, bez ohľadu na ich dôvody, "nie je dobrý nápad".



V kontexte, v ktorom sa EÚ pripravuje na zimu bez dodávok ruského plynu, šéf európskej diplomacie trvá na potrebe "vydržať a rozložiť náklady v rámci celej Únie". Obhajuje najmä reformu cien elektrickej energie, ktoré sú v súčasnosti indexované podľa ceny zemného plynu, čo znamená, že s cenou plynu rastú aj účty za elektrinu.







