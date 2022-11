Borrell: Kosovo a Srbsko dosiahli dohodu, ktorá ukončí spor

Priština 24. novembra (TASR) - Kosovo a Srbsko dospeli v stredu k dohode zameranej na ukončenie ich takmer dvojročného sporu týkajúceho sa poznávacích značiek vozidiel. Oznámil to v stredu neskoro večer Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Máme dohodu," napísal Borrell na Twitteri po rokovaniach v Bruseli. Dohodu sprostredkovala Európska únia. "S veľkým potešením oznamujem, že hlavní vyjednávači z Kosova a Srbska sa s pomocou EÚ dohodli na opatreniach zameraných na to, aby sa vyhli ďalšej eskalácii a aby sa plne sústredili na návrh na normalizáciu vzájomných vzťahov," uviedol ďalej šéf diplomacie EÚ.



Za "namáhavú prácu" vedúcu k dosiahnutiu dohody poďakoval Borrell obom zúčastneným stranám aj osobitnému predstaviteľovi EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavovi Lajčákovi, ktorý ich rokovaniam predsedal.



Kosovo plánovalo začať od štvrtka pokutovať vodičov, ktorí si na vozidlách ešte nevymenili srbské poznávacie značky za kosovské. Pokuty sa mali podľa odhadov týkať približne 10.000 vodičov.



Predošlý pokus o dosiahnutie urovnania tohto sporu zlyhal v pondelok. Kosovský premiér Albin Kurti a srbský prezident Aleksandar Vučič vtedy nedokázali dospieť k dohode. Priština však následne oznámila, že sa na žiadosť USA rozhodla o ďalších 48 hodín odložiť udeľovanie pokút, s ktorým chcela začať už od utorka.



"Srbsko prestane vydávať poznávacie značky s označením kosovských miest a Kosovo zastaví ďalšie kroky súvisiace s preregistráciou vozidiel," napísal Borrell na margo v stredu dosiahnutej dohody. Dodal, že v najbližších dňoch pozve obe strany na rokovania o ďalších krokoch zameraných na normalizáciu ich vzťahov.



Dohodu privítali aj Spojené štáty. Obe krajiny zároveň vyzvali, aby sa ďalej snažili o normalizáciu vzájomných vzťahov. "Obe strany dnes s podporou EÚ urobili obrovský krok smerom k zabezpečeniu mieru a stability v celom regióne," uviedol v stredu hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price.



Spor okolo evidenčných čísel vozidiel spôsoboval napätie medzi oboma krajinami takmer dva roky.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú vyhlásilo Kosovo v roku 2008, a zhruba 50.000 Srbov žijúcich na severe tejto bývalej srbskej provincie považuje za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu.



Napätie sa vyostrilo po tom, ako Priština v júni schválila zákon, podľa ktorého musia Srbi vymeniť staré evidenčné čísla – spred vojny z rokov 1998–99, ktorá viedla k nezávislosti – za nové, vydávané kosovskými úradmi. Pod tlakom EÚ a USA však Kosovo odložilo implementáciu tejto legislatívnej normy až na 1. novembra. Následne niekoľkokrát posunulo aj samotný začiatok pokutovania vodičov, ktorí si evidenčné čísla svojich vozidiel nezmenili.



Na protest proti predmetnému zákonu dali v priebehu novembra výpoveď v práci stovky policajtov, sudcov, prokurátorov a iných štátnych zamastencov patriacich k srbskej menšine v Kosove. Dosiaľ nie je zrejmé, či sa teraz do práce budú môcť vrátiť.