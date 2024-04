Borrell: Krajiny EÚ musia Ukrajine poslať protiraketové systémy

Capri 18. apríla (TASR) - Krajiny Európskej únie musia Ukrajine poslať svoje protiraketové systémy, aby posilnili jej vzdušnú obranu. Vyhlásil to vo štvrtok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. Zároveň upozornil, že Európa sa nemôže spoliehať na to, že Ukrajine budú pomáhať Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Máme (protivzdušné raketové systémy) Patriot, máme protiraketové systémy. Musíme ich vytiahnuť z kasárni, kde sú len pre prípad potreby, a poslať ich na Ukrajinu, kde zúri vojna," uviedol Borrell pre novinárov na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7, ktoré sa koná na talianskom ostrove Capri.



"V opačnom prípade budú systémy elektrickej energie na Ukrajine zničené. Nijaká krajina nemôže bojovať bez elektrickej energie v domoch, v továrňach," uviedol Borrell s tým, že elektrina je potrebná aj na fungovanie internetu a všetkého iného. "Som si istý, že to spravíme, no musíme to spraviť rýchlo," povedal.



Vyslovil ľútosť, že vnútropolitické záležitosti v Spojených štátoch odďaľujú schválenie veľmi potrebného balíka pomoci pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov. "Nemôžeme sa len spoliehať na Spojené štáty. Musíme prevziať vlastnú zodpovednosť a prestať hovoriť: 'USA to urobia'," povedal šéf zahraničnej politiky EÚ.



Vyše dva roky od začiatku invázie Ruska čelí Ukrajina nedostatku munície. Republikáni v Kongresu pritom už celé mesiace blokujú dôležitú pomoc pre Ukrajinu a Európskej únii sa nedarí Ukrajine včas doručiť dostatočné množstvo munície.



Jednou z hlavných tém rokovaní ministrov na Capri pritom bude i ukrajinská vzdušná obrana po stredajších výzvach Nemecka, aby EÚ a NATO urobil viac pri pomoci Kyjevu.