Borrell kritizoval Rusko za odstránenie bójí z pohraničnej rieky Narva

Brusel 24. mája (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok odsúdil konanie ruskej pohraničnej stráže, ktorá v noci na štvrtok odstránila bóje z rieky Narva slúžiace na vyznačenie hraníc medzi Ruskom a Estónskom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Tento hraničný incident je súčasťou širšieho modelu provokatívneho správania a hybridných akcií Ruska, a to aj na jeho námorných a pozemných hraniciach v oblasti Baltského mora. Takéto akcie sú neprijateľné," uviedol Borrell vo vyhlásení.



Odstránené bóje slúžili na to, aby lode plaviace sa po rieke Narva nevnikli do vôd druhej krajiny. Podľa estónskej pobrežnej stráže Moskva tento rok avizovala, že nesúhlasí s umiestnením približne polovice plánovaných bójí.



Estónske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že konanie ruskej pohraničnej stráže považuje za "provokatívny pohraničný incident". Zároveň vyzvalo Rusko, aby bóje okamžite vrátilo. Tallinn požiadal Moskvu o objasnenie situácie, povedala estónska premiérka Kaja Kallasová.