Borrell kritizuje Irán za zadržanie britského veľvyslanca Macaira

Brusel/Teherán 12. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell kritizoval v nedeľu Irán za to, že tamojšie orgány nakrátko zadržali britského veľvyslanca v Teheráne Roba Macaira, a vyzval Teherán na deeskaláciu. Píše o tom agentúra AFP.



"Som veľmi znepokojený dočasným zadržaním veľvyslanca Spojeného kráľovstva @HMATehran v Iráne. Dodržiavanie Viedenského dohovoru (o diplomatických stykoch) je nevyhnutnosťou. EÚ vyzýva na deeskaláciu a na priestor pre diplomaciu," tweetoval Borrell.



Britského veľvyslanca v Teheráne v sobotu na niekoľko desiatok minút zadržali pred teheránskou polytechnickou univerzitou za to, že údajne nabádal na protivládne protesty.



Samotný ambasádor Robert Macaire však toto obvinenie popiera a tvrdí, že sa len zúčastnil na vigílii na počesť 176 ľudí, ktorí zahynuli pri zostrelení ukrajinského lietadla linky PS752 iránskou armádou.



Iránska tlačová agentúra Tasním pôvodne oznámila, že diplomat bol zadržaný na niekoľko hodín pred teheránskou polytechnickou univerzitou za to, že nabádal na protivládne protesty. Macaire spresnil, že jeho zadržanie trvalo asi pol hodiny.



Iránska polícia v sobotu rozohnala dav študentov, ktorí sa zišli v Teheráne, aby si pred univerzitou uctili pamiatku ľudí, ktorí zahynuli v stredu pri páde omylom zostreleného ukrajinského dopravného lietadla.