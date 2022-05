Borrell: Lídrom EÚ sa nepodarilo dohodnúť na zákaze dovozu ruskej ropy

Brusel 17. mája (TASR) - Lídri Európskej únie nedospeli na pondelňajšom stretnutí na úrovni ministrov zahraničných vecí členských krajín k jednomyseľnej zhode v otázke zákazu dodávok ropy z Ruska. Uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorého citovala spravodajská stanica CNN.



Borrell na tlačovej konferencii v Bruseli tiež povedal, že na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci nebolo možné dosiahnuť dohodu na šiestom balíku sankcií EÚ voči Rusku, čo sa podľa jeho slov ani neočakávalo.



"Rovnaké ťažkosti máme aj v (dosiahnutí) jednomyseľnosti na zákaze (dovozu) ropy," spresnil.



Ropné embargo je súčasťou zmieneného balíka sankcií.



EÚ navrhuje zakázať do konca roka dovoz všetkej ruskej ropy a tiež odpojenie najväčšej ruskej banky Sberbank od platobného systému SWIFT, pripomína CNN.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ešte uplynulú stredu uviedol, že Maďarsko zahlasuje za sankcie EÚ týkajúce sa zákazu dovozu ruskej ropy len v prípade, že Únia nájde riešenia na problémy, ktoré takéto embargo spôsobí.



Borrell v pondelok novinárom povedal, že stretnutie ministrov zahraničných vecí eurobloku objasnilo niektoré súvislosti v prípade problémov, ktorým čelí Maďarsko, uvádza CNN.



"Dnes dokonca ani nebolo v pláne pokúšať sa dosiahnuť dohodu, keďže sme vedeli, že to nie je možné... Viedli sme však veľmi konštruktívnu diskusiu o dôvodoch, prečo sa niektoré štáty zdráhajú (schváliť sankcie), a to nie len týkajúcich sa zákazu ropy, ale aj o ďalších prvkoch tohto sankčného balíka," dodal.