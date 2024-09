Borrell ľutuje, že sa nikomu nepodarilo zastaviť Netanjahua

New York 28. septembra (TASR) - Šéf zahraničných vecí EÚ Josep Borrell v piatok vyjadril poľutovanie nad tým, že žiadna mocnosť vrátane Spojených štátov nedokáže zastaviť izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Ten je podľa Borella zrejme odhodlaný eliminovať palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy a proiránske hnutie Hizballáh v Libanone. Informovala o tom agentúra AFP.



"Snažíme sa vyvíjať všetok diplomatický tlak na prímerie, ale zdá sa, že nikto nie je schopný zastaviť Netanjahua ani v Gaze, ani na Západnom brehu Jordánu," uviedol Borrell pre médiá pri príchode na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku.



Podľa Borrella dal Netanjahu jasne najavo, že Izrael sa nezastaví, kým Hizballáh nezničí. "Ak je interpretácia zničenia Hizballáhu rovnaká ako v prípade Hamasu, potom sa schyľuje k dlhej vojne," poznamenal Borrell.



Odchádzajúci šéf zahraničných vecí EÚ opäť vyzval na diverzifikáciu diplomacie zo strany Spojených štátov, ktoré sa už niekoľko mesiacov neúspešne snažia dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. "Nemôžeme sa spoliehať len na USA. USA sa o to pokúšali niekoľkokrát, neuspeli," dodal.



Netanjahu v prejave na pôde OSN v piatok obhajoval už takmer rok trvajúce útoky zamerané na Hamas v Pásme Gazy. Zároveň deklaroval, že je odhodlaný dosiahnuť ciele Izraela v boji proti Hizballáhu.



Z rozrastajúceho sa konfliktu na Blízkom východe obvinil Irán. Povedal, že Izrael sa bráni proti Teheránu na siedmich frontoch. "V Iráne neexistuje miesto, na ktoré by dlhá ruka Izraela nedosiahla. A to platí pre celý Blízky východ," pohrozil Netanjahu.