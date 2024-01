Borrell: Medzinárodné spoločenstvo musí vnútiť riešenie sporu v Gaze

Lisabon 3. januára (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo sa musí intenzívne zapojiť do riešenia konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Uviedol to v stredu šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"To, čo sme sa naučili za uplynulých 30 rokov a čo sa učíme teraz s tragédiou v Pásme Gazy je, že riešenie musí byť vnútené zvonku," povedal Borrell diplomatom v Portugalsku.



"Trvalý mier bude dosiahnutý len vtedy, ak sa medzinárodné spoločenstvo intenzívne zapojí do jeho dosiahnutia a vnúti riešenie," dodal, pričom poukázal na Spojené štáty, Európu a arabské krajiny.



Borrell upozornil, že utorkový útok pri Bejrúte, pri ktorom zahynul zástupca šéfa hnutia Hamas Sálih Árúrí, je "môže spôsobiť eskaláciu konfliktu".



Šéf diplomacie EÚ povedal, že vo štvrtok plánuje navštíviť Libanon, no táto cesta môže byť z bezpečnostných dôvodov zrušená.



Izrael sa neprihlásil k zodpovednosti za útok pri Bejrúte. Napriek tomu sa vo všeobecne predpokladá, že stojí za zabitím Árúrího (57), jedného zo zakladateľov vojenského krídla Hamasu a politickej dvojky tejto organizácie, píše AFP.



Izrael po teroristickom útoku zo 7. októbra prisľúbil, že zničí Hamas a spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy.