Borrell mieri do Ankary na rokovania o Sýrii a utečencoch

Brusel 3. marca (TASR) – Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell navštívi dnes Ankaru, aby sa tam zúčastnil na krízových rokovaniach s predstaviteľmi Turecka o eskalácií napätia v sýrskej provincii Idlib a o situácií utečencov v Turecku. S odvolaním sa na vyhlásenie Borrellovej kancelárie o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Cieľom Borrellovej návštevy, na ktorej sa zúčastní aj eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič, sú podľa kancelárie rokovania o "prebiehajúcej eskalácii" v Idlibe a o jej "humanitárnych dôsledkoch pre miestne civilné obyvateľstvo a sýrskych utečencov v Turecku". Predstavitelia EÚ by v Turecku mali zostať do stredy.



V stredu by zároveň mala Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštíviť oblasť grécko-tureckých hraníc, cez ktoré sa podľa údajov OSN snaží z Turecka do Európy dostať približne 13 000 migrantov. V súvislosti so vzniknutou situáciou by sa v piatok mali na spoločnom rokovaní v chorvátskom Záhrebe stretnúť aj ministri zahraničných vecí EÚ.



Obavy z možného vzniku novej migračnej krízy v EÚ sa objavili po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara už nedokáže zvládnuť nápor migrantov na svojom území a bude preto musieť umožniť časti z nich odísť do Európy.



Vyhlásenie Ankary súvisí s pokračujúcou ofenzívou Ruskom podporovaných síl sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti poslednej enkláve protivládnych povstalcov v provincii Idlib na severozápade Sýrie. V dôsledku bojov sa totiž do Turecka, ktoré v konflikte podporuje povstalcov, snažia dostať zástupy sýrskych utečencov.