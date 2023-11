Borrell načrtol návrhy pre budúcnosť Pásma Gazy po konflikte

Brusel 14. novembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok predstavil návrhy, ako by malo byť Pásmo Gazy riadené po skončení vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Zároveň vyzval arabské krajiny, aby pri podpore budúcej palestínskej samosprávy zohrávali väčšiu úlohu. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Podľa Borrella je dôležité myslieť na situáciu po vojne už teraz, aj keď v Gaze naďalej zúria boje.



Medzinárodnému spoločenstvu sa podľa neho nepodarilo "politicky a morálne" vytvoriť trvalé riešenie dlhodobého konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Dodal, že teraz je čas zdvojnásobiť úsilie o nájdenie dvojštátneho riešenia.



Šéf diplomacie EÚ odmieta nútené vysídľovanie Palestínčanov z Pásma Gazy, trvalé obnovenie izraelskej okupácie tejto palestínskej enklávy a vládu Hamasu v Gaze. Podľa jeho slov by mala existovať "posilnená verzia" súčasnej palestínskej samosprávy vládnucej na Západnom brehu Jordánu, "s legitimitou ktorú bude definovať a o ktorej rozhodne Bezpečnostná rada OSN".



Arabské krajiny sa budú musieť výraznejšie zapojiť do podpory palestínskej samosprávy, pokračoval Borrell. Dodal, že EÚ by sa mala tiež viac angažovať na Blízkom východe, najmä pri budovaní palestínskeho štátu.



"Bez silného záväzku zo strany arabských štátov nebude riešenie, a to nemožno obmedziť len na peniaze. Nemôžu len zaplatiť... za fyzickú rekonštrukciu," uviedol. Podľa neho "musí existovať politický príspevok k vybudovaniu palestínskeho štátu".



Hoci EÚ nie je v súčasnej kríze hlavným diplomatickým hráčom, v regióne má určitý vplyv – v neposlednom rade ako najväčší darca pomoci Palestínčanom, píše Reuters.



"Boli sme príliš neprítomní. Riešenie tohto problému sme delegovali na Spojené štáty... Európa sa však musí viac zapojiť," skonštatoval šéf diplomacie EÚ.



Borrell má tento týždeň v pláne navštíviť Izrael, palestínske územia a ďalšie krajiny na Blízkom východe.