Borrell: Návrh Číny na riešenie vojny nie je mierovým plánom

New York 24. februára (TASR) — Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v piatok uviedol, že návrh Číny na vyriešenie konfliktu na Ukrajine je síce "zaujímavý", ale nie je to plnohodnotný plán, ktorý by viedol k mieru. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nie je to mierový plán, je to pozičný dokument..., v ktorom Čína dala dokopy všetky svoje postoje vyjadrené od začiatku (vojny)," povedal Borrell novinárom pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN.



Plán Číny obsahuje podľa Borrella "zaujímavé úvahy o nasadení jadrových zbraní, výmene zajatcov, obilí". "Má zaujímavú štruktúru, s ktorou sa dá súhlasiť," poznamenal. Dodal však, že na to, aby išlo o skutočný plán, by mala Čína povedať, ako si predstavuje jeho fungovanie. Tiež si myslí, že jeho dôveryhodnosti by prospelo, keby čínski predstavitelia navštívili Kyjev".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok pri príležitosti prvého výročia začiatku vojny na Ukrajine zverejnilo dvanásťbodový dokument o "politickom urovnaní" tohto konfliktu. Peking v ňom okrem iného uviedol, že všetky strany by mali podporovať Rusko a Ukrajinu v spolupráci a čo najrýchlejšom obnovení dialógu.



Čína tiež konštatuje, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane. Rusko a Ukrajinu vyzvala, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a vyhýbali sa "útokom na civilistov a civilné zariadenia".



Peking sa v prípade vojny na Ukrajine snaží zachovávať neutrálny postoj; udržiava však blízke vzťahy s Moskvou, pripomína AFP.