Borrell navrhne EÚ, aby na Rusko uvalila sankcie

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vľavo) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas stretnutia v Moskve v piatok 5. februára 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Brusel 9. februára (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v utorok vyhlásil, že navrhne, aby EÚ prijala sankcie voči Kremľu. Podľa agentúry AFP to uviedol vo svojom prejave v Európskom parlamente (EP).Borrell na zasadnutí EP, kde poslancov informoval o svojej návšteve v Rusku, ktorá sa konala v dňoch 4. - 6. februára, uviedol, že o ďalšom postupe budú rozhodovať členské štáty EÚ a medzi navrhovanými opatreniami môžu byť aj sankcie. Spresnil, že pripraví konkrétne návrhy, pričom využije svoje právo na legislatívnu iniciatívu.Európska únia bude o možnosti nových sankcií voči Rusku a prípadných ďalších opatreniach rokovať na stretnutí ministrov zahraničných vecí 22. februára a na marcovom summite hláv štátov a vlád EÚ.Agentúra AFP pripomenula, že mnoho východoeurópskych krajín žiada, aby boli voči Rusku prijaté represívne opatrenia v súvislosti s vzatím do väzby a odsúdením kritika Kremľa Alexeja Navaľného i vzhľadom na brutálny zásah polície proti účastníkom akcií na Navaľného podporu. Už pred Borrellovým odchodom do Moskvy viacero štátov žiadalo, aby tam v tejto situácii necestoval.Borrell v utorok vo svojom prejave k europoslancom povedal, že Rusko nespĺňa očakávania EÚ týkajúce sa demokracie a medzi Bruselom a Moskvou sa vyvinula vzájomná nedôvera.uviedol Borrell s tým, že medzi EÚ a Ruskom panuje. Nedávna návšteva v Rusku ho jeho obáv nezbavila, skôr naopak, posilnila ich.dodal.Podľa jeho slov nevidel ochotu Moskvy zlepšiť vzťahy s EÚ.konštatoval Borrell a zdôraznil, že EÚ musí teraz prijať historicky dôležité rozhodnutie: Buď sa usilovať o spoluprácu s Ruskom, alebo ísť do konfrontácie.Bezprostredne po svojej návšteve v Moskve Borrell vyhlásil, že EÚ a Ruská federácia sa od seba vzďaľujú čoraz viac.Borrell je za svoju cestu do Moskvy a jej výsledky ostro kritizovaný. Skupina 81 poslancov Európskeho parlamentu ho v otvorenom liste vyzvala, aby odstúpil. Jeho návštevu v Moskve označili za "ponižujúcu" a tvrdia, že vážne poškodila dobré meno Európskej únie.List podpísalo 81 europoslancov z viacerých členských krajín a viacerých politických frakcií EP, vrátane troch slovenských zákonodarcov z frakcie európskych ľudovcov (EPP) - Vladimíra Bilčíka (Spolu), Miriam Lexmann a Ivana Štefanca (obaja KDH).V otvorenom liste sa ďalej uvádza, že šéfka EK by mala prijať opatrenia, ak Borrell zo svojej funkcie neodstúpi.Len krátko po spoločnej tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom Moskva oznámila, že vyhosťuje troch diplomatov z členských krajín EÚ za ich podporu demonštrácií v prospech Navaľného.Vzťahy EÚ s Moskvou sú v útlme od chvíle, keď Kremeľ v roku 2014 anektoval ukrajinský polostrov Krym a poskytuje podporu proruským separatistom na východe Ukrajiny. Kauza Navaľného tieto vzťahy zhoršila ešte viac.